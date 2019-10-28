Дзюба отреагировал на похищение его алюминиевой фигуры в Подольске

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на информацию о том, что две женщины украли его алюминиевую фигуру, которая была установлена в подмосковном Подольске.
Форвард опубликовал видео в своём «инстаграме» и сопроводил публикацию смеющимися смайликами.
Женщины оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценивается в 27 тыс. рублей. Фигура Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года, где форвард стал одним из лидеров сборной России, дошедшей до стадии четвертьфинала.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором девяти забитых мячей (трёх — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач.
- 29 октября 2019
-
00:21
-
00:18
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
20:58
-
20:44
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
19:50
-
19:48
-
19:21
-
19:17
-
19:04
-
18:57
-
18:52
-
18:29
-
18:25
-
18:08