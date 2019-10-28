Дзюба отреагировал на похищение его алюминиевой фигуры в Подольске

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на информацию о том, что две женщины украли его алюминиевую фигуру, которая была установлена в подмосковном Подольске.



Форвард опубликовал видео в своём «инстаграме» и сопроводил публикацию смеющимися смайликами.

Женщины оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценивается в 27 тыс. рублей. Фигура Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года, где форвард стал одним из лидеров сборной России, дошедшей до стадии четвертьфинала.



В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором девяти забитых мячей (трёх — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач.