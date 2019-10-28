Фанатки украли алюминиевого Дзюбу в Подмосковье. Видео

В подмосковном Подольске фанатки украли алюминиевую фигуру нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, сообщает телеграм-канал Mash.

Женщины оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали воровок, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценивается в 27 тыс. рублей. Фигура Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года, где форвард стал одним из лидеров сборной России, дошедшей до стадии четвертьфинала.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором девяти забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач.