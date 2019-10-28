Ибрагимович вошёл в символическую сборную MLS по итогам сезона

MLS опубликовала в «Твиттере» символическую сборную лучших игроков лиги по итогам минувшего сезона. Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович.

попал в список из 11 футболистов.

Символическая сборная MLS выглядит следующим образом:



вратарь Вито Манноне («Миннесота Юнайтед»);



защитники Ике Опара («Миннесота Юнайтед»), Майлз Робинсон («Атланта Юнайтед»), Уокер Циммерман («Лос-Анджелес»);



полузащитники Карлос Вела («Лос-Анджелес»), Алехандро Посуэло («Торонто»), Карлес Хиль («Нью-Ингленд Революшн»), Эдуард Атуэста («Лос-Анджелес»), Макси Моралес («Нью-Йорк Сити»).



нападающие Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).

Ибрагимович принял участие в 31 матче, записал на свой счёт 31 гол и отдал 8 результативных передач.