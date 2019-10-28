Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ибрагимович вошёл в символическую сборную MLS по итогам сезона

Ибрагимович вошёл в символическую сборную MLS по итогам сезона
Футбол / Прочие турниры 0

MLS опубликовала в «Твиттере» символическую сборную лучших игроков лиги по итогам минувшего сезона. Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович.
попал в список из 11 футболистов.

Символическая сборная MLS выглядит следующим образом:

вратарь Вито Манноне («Миннесота Юнайтед»);

защитники Ике Опара («Миннесота Юнайтед»), Майлз Робинсон («Атланта Юнайтед»), Уокер Циммерман («Лос-Анджелес»);

полузащитники Карлос Вела («Лос-Анджелес»), Алехандро Посуэло («Торонто»), Карлес Хиль («Нью-Ингленд Революшн»), Эдуард Атуэста («Лос-Анджелес»), Макси Моралес («Нью-Йорк Сити»).

нападающие Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).

Ибрагимович принял участие в 31 матче, записал на свой счёт 31 гол и отдал 8 результативных передач.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019