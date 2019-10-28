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Стам подал в отставку с поста главного тренера «Фейеноорда»

Стам подал в отставку с поста главного тренера «Фейеноорда»
Футбол / Прочие турниры 0

Яп Стам подал в отставку с поста главного тренера «Фейеноорда», сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

«Я думал об этом долго и основательно. И пришёл к выводу, что для клуба, игроков и для меня лично будет лучше, если я уйду», — отметил Стам.

Стам возглавил «Фейеноорд» летом 2019 года. Клуб набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Лидером соревнований на данный момент является «Аякс».

Стам выступал в составе таких команд, как эйндховенский «ПСВ», «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Милан», «Аякс», и в других клубах. С 1996 по 2004 год защитник играл за национальную команду Нидерландов. В 2007 году Стам объявил о завершении профессиональной карьеры.

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