Яп Стам подал в отставку с поста главного тренера «Фейеноорда», сообщает официальный сайт нидерландского клуба.



«Я думал об этом долго и основательно. И пришёл к выводу, что для клуба, игроков и для меня лично будет лучше, если я уйду», — отметил Стам.



Стам возглавил «Фейеноорд» летом 2019 года. Клуб набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Лидером соревнований на данный момент является «Аякс».



Стам выступал в составе таких команд, как эйндховенский «ПСВ», «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Милан», «Аякс», и в других клубах. С 1996 по 2004 год защитник играл за национальную команду Нидерландов. В 2007 году Стам объявил о завершении профессиональной карьеры.