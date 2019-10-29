Карпин: мотивация Дзюбы против меня? Футболисты должны так играть всегда

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил не согласие с тем, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба играет с повышенной мотивацией в матчах с его клубом.
«Слово «мотиватор» для меня звучит смешно. Что такое мотивация? Смотивировать футболиста, который получает миллионы евро, на то, чтобы выиграть? Это смешно. Ему платят деньги за победы, а не за тренировки. Тренироваться и я могу сейчас до сих пор. Тренироваться могу, а вот играть не могу. Не нужен мотиватор, чтобы смотивировать одну команду победить другую.
Дополнительная мотивация игроков, направленная против Карпина, Дзюбы и так далее, это проблема игроков. С точки зрения мотивации они так должны играть всегда. Если какой-то игрок не выходит на игру мотивированным, то это проблема футболиста, а не тренера. Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, готовящийся к игре целую неделю, может выйти без мотивации. Если ты без мотивации, то не играй", — сказал Карпин в программе «Футбол России».
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