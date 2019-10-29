Х. Ларссон: очень рад за «Спартак»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон прокомментировал победу «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0). В этой встрече сын шведа Джордан оформил дубль.

«Отличная игра, всегда важно победить в таком принципиальном матче. Я очень рад за «Спартак». Также счастлив за своего сына, которому удалось забить два мяча», — приводят слова Ларссона «Известия».

Эта победа стала первой для «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

«Спартак», набрав 18 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (29) — на 3-м месте в таблице.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Ростовом». Матч состоится 31 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.