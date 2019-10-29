Х. Ларссон: очень рад за «Спартак»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон прокомментировал победу «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0). В этой встрече сын шведа Джордан оформил дубль.
«Отличная игра, всегда важно победить в таком принципиальном матче. Я очень рад за «Спартак». Также счастлив за своего сына, которому удалось забить два мяча», — приводят слова Ларссона «Известия».
Эта победа стала первой для «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.
«Спартак», набрав 18 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (29) — на 3-м месте в таблице.
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Ростовом». Матч состоится 31 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
- 29 октября 2019
-
04:24
-
04:04
-
03:41
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:18
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
20:58
-
20:44
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
19:50
-
19:48