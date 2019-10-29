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Милнер: в 16 лет я играл в АПЛ, но всё ещё чистил бутсы капитана команды U18

Милнер: в 16 лет я играл в АПЛ, но всё ещё чистил бутсы капитана команды U18
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился воспоминаниями о начале карьеры в составе «Лидс Юнайтед» в 2002 году.

«Мой характер закалился в те времена? Сто процентов. Мне было 16, я уже играл в Премьер-лиге, но всё ещё чистил бутсы капитана команды U18. Я забивал за основу, но после матчей относил всю форму и грязную одежду в автобус вместе с экипировщиком. В автобусе мне приходилось делать для всех чай. После 20 матчей в Премьер-лиге и нескольких голов мне позволили пойти в автобус со всеми, и в тот момент я почувстсвовал себя замечательно. Тогда молодые игроки всё время чувствовали голод и знали своё место.

Моё положение в команде в начале карьеры определённо помогло мне. Это хорошие ценности, и было бы здорово, если бы сейчас было так же. Я бы помогал молодым игрокам. Сейчас к ним приковано особое внимание в социальных сетях. Возможно, в каком-то плане им даже сложнее, чем было нам», — цитирует Милнера The Guardian.

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