Городской совет Милана выступил против сноса стадиона «Сан-Сиро»

Стала известна дальнейшая судьба стадиона «Сан-Сиро», известного также под названием «Джузеппе Меацца», на котором домашние матчи проводят «Милан» и «Интер».



Как сообщает Football Italia, по итогам голосования на заседании городского совета было принято решение не сносить арену, несмотря на скорое возведение нового стадиона. При этом новую арену изначально планировалось построить на месте старой.



Ранее сообщалось, что вместимость нового стадиона составит 60 тыс. человек. «Милан» и «Интер» продолжат выступать на одной арене. На территории, прилегающей к стадиону, будет построен туристический и развлекательный центр, который даст порядка 3500 рабочих мест. Общая сумма инвестиций, которая будет привлечена к строительству, составит порядка € 1,2 млрд.



Арена «Сан-Сиро», на которой обе миланские команды выступают в настоящее время, открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.

«Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона