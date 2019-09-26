«Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона

«Интер» в своём официальном «твиттере» представил два проекта нового стадиона, разработанных совместно с «Миланом».
Как сообщалось, вместимость новой арены составит 60 тыс. Нерадзурри и россонери продолжат выступать на одном стадионе.
Ранее сообщалось, что на территории, прилегающей к стадиону, будет построен туристический и развлекательный центр, который даст порядка 3500 рабочих мест. Общая сумма инвестиций, которая будет привлечена к строительству, составит порядка € 1,2 млрд.
Арена «Сан-Сиро», на которой обе миланские команды выступают в настоящее время, открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.
- 26 сентября 2019
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