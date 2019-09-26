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«Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона

«Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона
Футбол / Италия 0

«Интер» в своём официальном «твиттере» представил два проекта нового стадиона, разработанных совместно с «Миланом».

Как сообщалось, вместимость новой арены составит 60 тыс. Нерадзурри и россонери продолжат выступать на одном стадионе.

Ранее сообщалось, что на территории, прилегающей к стадиону, будет построен туристический и развлекательный центр, который даст порядка 3500 рабочих мест. Общая сумма инвестиций, которая будет привлечена к строительству, составит порядка € 1,2 млрд.

Арена «Сан-Сиро», на которой обе миланские команды выступают в настоящее время, открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.

Этот «Интер» очень хорош. Он разобрался с «Миланом» и возродил интерес к Серии А
Возможно, мы однажды проснёмся и узнаем, что чемпионом стал не «Ювентус».
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