Защитник молодёжной сборной России: Кононов — сильный психолог

Защитник «Млады Болеслав» и молодёжной сборной России Алексей Татаев поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером «Краснодара» Олегом Кононовым.
«Я был очень удивлён тем, сколько он мне, 16-17-летнему парню, уделяет внимания. Кононов терпеливо объяснял, как играть, в спаррингах ставил в пару с Гранквистом, Страндбергом. Олег Георгиевич говорил: «Будешь четвёртым центральным защитником. Будешь работать – будешь играть». Кто бы что сейчас ни говорил, Кононов – сильный психолог. Ему не нужно было орать, чтобы его услышали. Всегда подбирал нужные слова. Я уже строил в мечтах планы на будущее в клубе. Но потом пришёл другой тренер, и меня перестали привлекать в основу», — сказал Татаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год. В дальнейшем специалист работал в «Ахмате», тульском «Арсенале» и «Спартаке», откуда был уволен в середине этого месяца.
Полностью интервью с Татаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 29 октября 2019
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