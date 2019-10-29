Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник молодёжной сборной России: Кононов — сильный психолог

Защитник молодёжной сборной России: Кононов — сильный психолог
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Млады Болеслав» и молодёжной сборной России Алексей Татаев поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером «Краснодара» Олегом Кононовым.

«Я был очень удивлён тем, сколько он мне, 16-17-летнему парню, уделяет внимания. Кононов терпеливо объяснял, как играть, в спаррингах ставил в пару с Гранквистом, Страндбергом. Олег Георгиевич говорил: «Будешь четвёртым центральным защитником. Будешь работать – будешь играть». Кто бы что сейчас ни говорил, Кононов – сильный психолог. Ему не нужно было орать, чтобы его услышали. Всегда подбирал нужные слова. Я уже строил в мечтах планы на будущее в клубе. Но потом пришёл другой тренер, и меня перестали привлекать в основу», — сказал Татаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год. В дальнейшем специалист работал в «Ахмате», тульском «Арсенале» и «Спартаке», откуда был уволен в середине этого месяца.

Полностью интервью с Татаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Татаев: Галицкий каждого мальчишку в академии «Краснодара» знает по имени
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019