Балахнин: следующий шаг «Ростова» — титулы

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.



«Следующий шаг — это титулы. По словам главного тренера, смешно рассуждать о том, что «Ростов» борется за лидирующие места. На мой взгляд, это не совсем правильно. По крайней мере так можно было хотя бы не говорить. Почему бы и не бороться? Но я считаю, что этот вопрос будет решаться в таких играх, как со «Спартаком».



Пока что Шомуродов и Норманн выглядят хорошо. Но вопрос в том, как они будут выглядеть на дистанции. Вот сколько у нас было футболистов, которые регулярно забивали, а потом растворились? Часто бывало, что игрок проводил сезон на хорошем уровне, но после мы его не видели. А класс футболистов и команды — это демонстрация хорошего уровня на протяжении длительного времени. Имею в виду лидерство или борьбу за лидерство. «Ростов» пока на пути к этому. Так же как и два этих футболиста», — приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

Балахнин: «Ростов» всё ещё сложно причислить к грандам