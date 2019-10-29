Розыгрыш двух пар билетов на матч «Спартак» — «Ростов»
«Чемпионат» в своём «инстаграме» запускает конкурс, в ходе которого будут разыграны две пары билетов на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов».
Для участия в конкурсе необходимо:
— быть подписчиком инстаграм-аккаунта «Чемпионата» @championat_com;
— отметить друга в комментариях к посту с розыгрышем в «Инстаграме» через @.
Итоги розыгрыша будут подведены завтра, 30 октября, с помощью генератора случайных чисел.
Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В 1/16 финала турнира московский клуб оказался сильнее «КАМАЗа» (2:1), а «Ростов» обыграл «Мордовию» со счётом 2:0.
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