Тебас: перенос «класико» — проблема всей Испании, а не только «Барселоны»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о переносе матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» на 18 декабря.
«Мы хотели поменять „Барселону“ и „Реал“ кругами, чтобы отложить матч на „Камп Ноу“ на как можно более долгий срок. Дата 18 декабря была выбрана без согласия Ла Лиги. Мы также рассматривали вариант с переносом матча на 4 декабря в полдень. Перенос „класико“ является проблемой всей Испании, а не только „Барселоны“. До 18 декабря в Испании может произойти многое. Надеюсь, будут положительные новости», — приводит слова Тебаса AS.
Матч перенесли из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
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