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«Барселона» и «Реал» хотят играть 10-й тур 18 декабря. Ла Лига против

«Барселона» и «Реал» хотят играть 10-й тур 18 декабря. Ла Лига против
Футбол / Испания 0

Комитет по проведению соревнований не смог согласовать новую дату матча 10-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Реал», сообщает Marca.

Клубы должны были договориться о дате проведения матча до 21 октября. «Барселона», и «Реал» выразили желание сыграть 18 декабря, однако против этого выступила Ла Лига, которая направила официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести матч на 4 декабря.

Комитет по проведению соревнований после возражений лиги обратился к «Барселоне» и «Реалу» с предложением перенести дату матча. Пока ответа от клубов нет.

После получения всех предложений комитет проведет новую встречу и рассмотрит варианты.

Матч перенесли из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

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