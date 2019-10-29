Тарасов опубликовал новое заявление в адрес бывшей жены

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на обвинения бывшей супруги Оксаны. Ранее экс-жена хавбека ответила на публикацию Тарасова о ходе судебного процесса.



«Твой пост был очень конкретен, всё разложила по полочкам, как будто не ты писала, а куча твоих адвокатов. Смущает только, могу ошибаться, что платишь ты им с тех денег, которые заплатил тебе я.



Во-первых, я люблю свою дочь, какие бы байки ты там ни придумывала. Радует, что ты творчески подходишь ко всему, за что ни возьмёшься. Будь-то выяснение отношений между нами во всеуслышание или, например, когда создаешь всякого рода трудности и неудобства для моего общения с дочерью. Я тебя зауважал, ты не всегда была такой. Особенно понравилось про то, что у нашей дочери нет в доступе телефона. Ей уже 10 лет. Первоклашки, дети моих друзей, ходят в школу с телефонами, чтобы мало ли чего, а моя дочь, которой я купил два телефона, не может иметь телефон, будучи уже довольно взрослой. При этом на многих фото она с телефоном в руках. Тут, как говорится, я вижу путаницу в твоих показаниях.



Во-вторых, что касается визы. Разрешения на выезд ребенка не нужно, посоветуйся со своими адвокатами. Если нет запрета, то родитель может запросто вывезти ребенка за границу. С некоторых пор это правило действует, насколько знаю.



В-третьих, свидетельство о рождении восстанавливается в течение дня. Не передал его вовремя, потому как ждал свою старшую дочь на празднование года ее сестры (моей младшей дочери) и хотел его отдать, когда она приедет. Но по не известной мне причине связь с дочерью прервалась, и вины моей нет.



В-четвертых, представь, не знаю, где ты работаешь, работаешь ли, в суде это выяснится. После судебного процесса, думаю, каждый из нас даст пояснение.



В-пятых, хотел выяснить следующее, раз довелось. Мною был произведен алиментный платёж за сентябрь 2019 года согласно графику оплаты алиментов. В то же время АО «Футбольный клуб «Локомотив», не согласовав со мной, в сентябре 2019 года произвел еще один алиментный платёж. То есть были произведены два платежа за один отчетный период. Судебный пристав мне говорит, что не может второй платеж зачесть за октябрь, потому что ты не дала разрешения. Так вот, если ты открыта к диалогу, набери судебному приставу и сообщи, что не возражаешь против того, чтобы второй платеж был засчитан за октябрь. Я со своей стороны прилюдно, так сказать, поблагодарю тебя за честный поступок.



В заключение очень надеюсь, что наше общение перейдет в конструктивное русло. Нам действительно, и здесь я соглашаюсь с нашими подписчиками, давно пора научиться жить с тем, что у нас общая дочь и её интересы важнее обид, которые, возможно, между нами есть. Я лично на тебя ни за что не обижаюсь, желаю тебе лучшего. Говорю это совершенно искренне», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

Тарасов подал в суд на бывшую жену