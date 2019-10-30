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«Шальке-04» и «Байер» вышли в 1/8 финала Кубка Германии

«Шальке-04» и «Байер» вышли в 1/8 финала Кубка Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Шальке-04» обыграл «Арминию» со счётом 3:2 и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Билефельде на стадионе «Шюко-Арена». Обслуживал матч арбитр Мануэль Грефе. В качестве его ассистентов выступили Фредерик Асмут и Маркус Зинн.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Алессандро Шёпф, которому ассистировал Уэстон Маккенни. На 25-й минуте преимущество гельзенкирхенцев увеличил Бенито Раман с паса Марко Ута. Через несколько минут Раман вновь отличился с паса Ута. Во 2-м тайме хозяева отыграли два мяча, отличились Фабиан Клос и Себио Суку.

Также завершились ещё два матча 1/16 финала Кубка Германии.

«Байер» — «Падерборн» — 1:0

«Дармшадт 98» — «Карлсруэ» — 0:1.

Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 2019, вторник. 22:45 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
2 : 3
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 Шёпф – 15'   0:2 Раман – 25'   0:3 Раман – 31'   1:3 Клос – 72'   2:3 Суку – 77'
Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 2019, вторник. 22:45 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
0 : 1
Карлсруэ
Карлсруэ
0:1 Хофман – 85'
Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 2019, вторник. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 0
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Аларио – 25'
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