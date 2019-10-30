Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид» в матче Примеры
В матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Голами в составе каталонской команды отметились защитник Клесан Лангле, полузащитник Артуро Видаль, а также нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола «Вальядолида» стал защитник Кико, забивший на 15-й минуте.
«Барселона» набрала 22 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (14) — на 9-м месте. В следующем туре чемпионата Испании каталонский клуб сыграет на выезде с «Леванте» 2 ноября, а «Вальядолид» на следующий день примет «Мальорку».
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