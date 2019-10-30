Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид» в матче Примеры

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Голами в составе каталонской команды отметились защитник Клесан Лангле, полузащитник Артуро Видаль, а также нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола «Вальядолида» стал защитник Кико, забивший на 15-й минуте.

«Барселона» набрала 22 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (14) — на 9-м месте. В следующем туре чемпионата Испании каталонский клуб сыграет на выезде с «Леванте» 2 ноября, а «Вальядолид» на следующий день примет «Мальорку».

Испания - Примера. 11-й тур
29 октября 2019, вторник. 23:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Лангле – 2'   1:1 Кико – 15'   2:1 Видаль – 29'   3:1 Месси – 34'   4:1 Месси – 75'   5:1 Суарес – 77'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019