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Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубно
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошёл португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне, сообщает Actu Foot.

В матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Месси оформил дубль и сделал 2 результативные передачи.

Таким образом, Лионель Месси забил свой 608-й гол на клубном уровне. Для этого аргентинцу понадобилось 695 матчей. Криштиану Роналду в свою очередь забил 606 голов за 813 игр. В среднем Лионель Месси забивает по 0,87 гола за игру, а Роналду – по 0,75.

Соответствующую запись можно посмотреть в «твиттере» Actu Foot.

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