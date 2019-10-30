Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошёл португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне, сообщает Actu Foot.
В матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Месси оформил дубль и сделал 2 результативные передачи.
Таким образом, Лионель Месси забил свой 608-й гол на клубном уровне. Для этого аргентинцу понадобилось 695 матчей. Криштиану Роналду в свою очередь забил 606 голов за 813 игр. В среднем Лионель Месси забивает по 0,87 гола за игру, а Роналду – по 0,75.
Соответствующую запись можно посмотреть в «твиттере» Actu Foot.
Читайте также
- 30 октября 2019
-
09:39
-
09:08
-
08:51
-
08:27
-
08:00
-
07:44
-
01:56
-
01:06
-
00:54
-
00:47
-
00:39
-
00:28
-
00:03
- 29 октября 2019
-
23:53
-
23:33
-
23:32
-
23:01
-
22:56
-
22:50
-
22:49
-
22:31
-
22:21
-
22:19
-
21:58
-
21:57
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:05
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:34
-
20:23
-
20:08
Партнерский контент