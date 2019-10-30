Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку, чтобы сделать с ним селфи. Видео
Забавный эпизод произошёл во время товарищеского матча мира с участием легенд сборных Израиля и Бразилии. Девушка-арбитр, работавшая на этой встрече, прямо по ходу матча решила сделать селфи с бывшим полузащитником «Реала» и «Милана» Кака.
Видео доступно на «Чемпионате».
На 50-й минуте матча судья показала Кака жёлтую картчоку, а после этого достала телефон, чтобы сфотографироваться с легендарным футболистом. Находившийся рядом Ривалдо не смог удержаться от смеха.
Сам матч мира, который назвали Shalom Game, завершился победой бразильцев со счётом 4:2. Один из мячей в этой встрече забил Кака.
Бразильский полузащитник объявил о завершении карьеры в 2017 году. За сборную Бразилии он провёл 92 матча и забил 29 мячей.
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