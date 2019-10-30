Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку, чтобы сделать с ним селфи. Видео

Забавный эпизод произошёл во время товарищеского матча мира с участием легенд сборных Израиля и Бразилии. Девушка-арбитр, работавшая на этой встрече, прямо по ходу матча решила сделать селфи с бывшим полузащитником «Реала» и «Милана» Кака.

Видео доступно на «Чемпионате».

На 50-й минуте матча судья показала Кака жёлтую картчоку, а после этого достала телефон, чтобы сфотографироваться с легендарным футболистом. Находившийся рядом Ривалдо не смог удержаться от смеха.

Сам матч мира, который назвали Shalom Game, завершился победой бразильцев со счётом 4:2. Один из мячей в этой встрече забил Кака.

Бразильский полузащитник объявил о завершении карьеры в 2017 году. За сборную Бразилии он провёл 92 матча и забил 29 мячей.