«Ахмат» оштрафован за использование системы оповещения зрителей в других целях

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Ахмат» за неоднократное использование системы оповещения зрителей в поддержку команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Соответствующее решение было принято по итогам матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненская команда на своём поле встречалась с тульским «Арсеналом». «Ахмат» оштрафован на 40 тыс. рублей.

Матч между «Ахматом» и «Арсеналом», который состоялся 26 октября, завершился со счётом 1:1. На гол Андрея Семёнова гости ответили результативным ударом Эванса Кангвы.

«Арсенал», набрав 16 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 13 очками в активе находится на предпоследнем, 15-м месте.