«Ахмат» оштрафован за использование системы оповещения зрителей в других целях
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Ахмат» за неоднократное использование системы оповещения зрителей в поддержку команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Соответствующее решение было принято по итогам матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненская команда на своём поле встречалась с тульским «Арсеналом». «Ахмат» оштрафован на 40 тыс. рублей.
Матч между «Ахматом» и «Арсеналом», который состоялся 26 октября, завершился со счётом 1:1. На гол Андрея Семёнова гости ответили результативным ударом Эванса Кангвы.
«Арсенал», набрав 16 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 13 очками в активе находится на предпоследнем, 15-м месте.
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