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Маркизио — о нападении: если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак

Маркизио — о нападении: если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поблагодарил всех за поддержку после того, как он и его жена подверглись нападению вооружённых грабителей в собственном доме.

«Если вы проникаете в дом человека, чтобы ограбить его, вы преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак. Если всё, что вы можете сделать из подобной истории, — это идиотская шутка, вы ничтожны. Всем остальным — сердечная благодарность за сочувствие», — написал Маркизио на своей странице в «Твиттере».

Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм он провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.

Маркизио и его жена подверглись нападению вооружённых грабителей в своём доме
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