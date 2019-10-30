Маркизио — о нападении: если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поблагодарил всех за поддержку после того, как он и его жена подверглись нападению вооружённых грабителей в собственном доме.



«Если вы проникаете в дом человека, чтобы ограбить его, вы преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак. Если всё, что вы можете сделать из подобной истории, — это идиотская шутка, вы ничтожны. Всем остальным — сердечная благодарность за сочувствие», — написал Маркизио на своей странице в «Твиттере».



Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм он провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.

Маркизио и его жена подверглись нападению вооружённых грабителей в своём доме