Маркизио и его жена подверглись нападению вооружённых грабителей в своём доме

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио и его жена в своём доме подверглись нападению вооружённых грабителей, сообщает ANSA.
По информации источника, вчера вечером, 29 октября, в дом экс-футболиста на его вилле в Виново, где в тот момент он находился с супругой, ворвались четверо грабителей, вооружённых пистолетами и отвёртками. Силой они заставили хозяев открыть сейф. Злоумышленники заполучили драгоценности и часы, после чего скрылись. Стоимость нанесённого ущерба семье Маркизио устанавливается. Полиция изучает видео с камер наблюдения и предпринимает действия по задержанию грабителей. Экс-футболист и его жена в результате инцидента не пострадали.
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм он провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
- 30 октября 2019
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