«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в 1/4 финала Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Игорь Смольников. Во втором тайме, на 56-й минуте полузащитник Алексей Сутормин упрочил преимущество петербургской команды. Через 11 минут хавбек «Зенита» Александр Ерохин довёл счёт в матче до разгромного. В концовке встречи, на 81-й минуте, хавбек хозяев Олег Шатов отправил в ворота «Томи» четвёртый мяч.



Таким образом, «Зенит» вышел в 1/4 финала Кубка России, а «Томь» завершила выступление в турнире. В четвертьфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с грозненским «Ахматом».