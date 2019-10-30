«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в 1/4 финала Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Игорь Смольников. Во втором тайме, на 56-й минуте полузащитник Алексей Сутормин упрочил преимущество петербургской команды. Через 11 минут хавбек «Зенита» Александр Ерохин довёл счёт в матче до разгромного. В концовке встречи, на 81-й минуте, хавбек хозяев Олег Шатов отправил в ворота «Томи» четвёртый мяч.
Таким образом, «Зенит» вышел в 1/4 финала Кубка России, а «Томь» завершила выступление в турнире. В четвертьфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с грозненским «Ахматом».
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