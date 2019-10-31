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Ликование Бийола, ушиб Чалова и раздетые фанаты в снегопад. Фото ЦСКА — «Уфа»

Кубок России. ЦСКА — «Уфа». Яка Бийол
Ликование Бийола, ушиб Чалова и раздетые фанаты в снегопад. Фото ЦСКА — «Уфа»
Футбол / Кубок России 0

30 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА обыграл «Уфу» со счётом 1:0 и вышел в четвертьфинал. Обслуживала встречу ростовская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. Автором забитого мяча стал Яка Бийол, отличившийся на 92-й минуте.

В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч сегодня, 31 октября.

ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По количеству титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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