Йович в матче с «Леганесом» забил дебютный гол за «Реал»

В матче 11-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Леганес». Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
В компенсированное время встречи голом отметился форвард «Реала» Лука Йович. Этот гол стал дебютным для 21-летнего серба в составе «сливочных». Ему удалось забить лишь в 10-м матче за мадридский клуб во всех турнирах.
Соглашение между «Реалом» и Лукой рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Трансфер игрока из немецкого «Айнтрахта» обошёлся «Королевскому клубу» в € 60 млн.
«Реал», набрав 21 очко, располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко. «Леганес» (5) продолжает находиться в зоне вылета, занимая 20-е место.
С турнирной таблицей испанской Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».
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