«Реал» разгромил «Леганес» в домашнем матче Примеры

В матче 11-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Леганес». Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



На 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Родриго. Через минуту второй мяч в ворота «Леганеса» отправил полузащитник «сливочных» Тони Кроос. На 24-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал защитник «Реала» Серхио Рамос. Во втором тайме, на 69-й минуте, форвард мадридской команды Карим Бензема также исполнил 11-метровый удар. В компенсированное время встречи форвард мадридцев Лука Йович забил пятый гол.



В другом матче тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Сельту». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



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