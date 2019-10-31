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«Реал» разгромил «Леганес» в домашнем матче Примеры

«Реал» разгромил «Леганес» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 11-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Леганес». Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Родриго. Через минуту второй мяч в ворота «Леганеса» отправил полузащитник «сливочных» Тони Кроос. На 24-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал защитник «Реала» Серхио Рамос. Во втором тайме, на 69-й минуте, форвард мадридской команды Карим Бензема также исполнил 11-метровый удар. В компенсированное время встречи форвард мадридцев Лука Йович забил пятый гол.

В другом матче тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Сельту». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

С турнирной таблицей испанской Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 11-й тур
30 октября 2019, среда. 23:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Родриго – 7'   2:0 Кроос – 8'   3:0 Рамос – 24' (пен)   4:0 Бензема – 69' (пен)   5:0 Йович – 90+1'
Испания - Примера. 11-й тур
30 октября 2019, среда. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Сельта
Виго
1:0 Эмерсон – 8'   1:1 Аспас – 70' (пен)   2:1 Фекир – 90'
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