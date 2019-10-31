«Реал» разгромил «Леганес» в домашнем матче Примеры

В матче 11-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Леганес». Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Родриго. Через минуту второй мяч в ворота «Леганеса» отправил полузащитник «сливочных» Тони Кроос. На 24-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал защитник «Реала» Серхио Рамос. Во втором тайме, на 69-й минуте, форвард мадридской команды Карим Бензема также исполнил 11-метровый удар. В компенсированное время встречи форвард мадридцев Лука Йович забил пятый гол.
В другом матче тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Сельту». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
С турнирной таблицей испанской Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».
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