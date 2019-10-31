Бэйл покинул стадион «Реала» за 10 минут до окончания матча с «Леганесом»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не досмотрел до конца победный матч 11-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (5:0), который состоялся накануне, 30 октября, в Мадриде.
Как сообщает Marca, 30-летний футболист, в настоящее время восстанавливающийся после травмы, наблюдал за игрой с трибун домашнего стадиона «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». Арену валлиец покинул на 82-й минуте встречи. Таким образом, Бэйл не увидел пятый гол своей команды и не поздравил её с победой в раздевалке.
При этом, по словам издания, Гарет не нарушил клубных правил, поскольку «Реал» штрафует только тех игроков, которые покидают стадион раньше 80-й минуты матча.
Ранее Бэйл неоднократно опаздывал на матчи, в которых не принимал участие, и покидал арену раньше их окончания. В марте этого года форвард был заменён во втором тайме встречи с «Барселоной» и уже спустя несколько минут уехал со стадиона.
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