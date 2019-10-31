«Ювентус» поборется с «Реалом» и «МЮ» за лучшего бомбардира Лиги чемпионов
«Ювентус» готов выложить за нападающего «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанна € 40 млн, сообщает журналист Николо Скира в своём "твиттере".
По словам журналиста, агент Мино Райола всерьёз занялся переходом норвежца в туринский клуб ближайшим летом. «Ювентус» ищет усиление в атакующей зоне, и статистика Холанна во внутреннем чемпионате и на международной арене не осталась незамеченной. Однако итальянский клуб должен предложить внушительную сумму, чтобы выиграть борьбу у конкурентов в лице мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед», которые также интересуются 19-летним нападающим.
Эрлинг Холанн забил 12 мячей в чемпионате Австрии в этом сезоне. Всего на счету норвежского нападающего 22 гола в 15 матчах во всех турнирах.
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19-летний Эрлинг Холанн установил ещё парочку рекордов.
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