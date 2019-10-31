«Три очка — всё, что было нужно». Рашфорд — о победе в кубковом матче с «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, оформивший дубль в победном матче Кубка английской лиги с «Челси» (2:1), допустил забавную ошибку.

«В прошлой игре я не смог реализовать пенальти, в этом же матче у меня получилось забить и с точки, и со штрафного. Я увидел, что вратарь открыл угол, поэтому я почувствовал, что смогу отправить мяч в сетку. Так как у меня завтра день рождения, три очка – это всё, что нужно в такой день. Ещё эта дата знаменательна тем, что это день рождения моего брата, поэтому я очень рад встретить этот праздник голами», — цитирует Рашфорда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В четвертьфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Колчестер Юнайтед». Маркус Рашфорд забил свой седьмой гол в этом сезоне во всех турнирах на клубном уровне.