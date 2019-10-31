Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка английской лиги

Состоялась жеребьёвка четвертьфинала нынешнего розыгрыша Кубка английской лиги.



В следующей стадии соревнований сойдутся следующие пары:



«Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» – «Колчестер Юнайтед»

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»

«Эвертон» – «Лестер Сити»



С результатами матчей предыдущей стадии Кубка лиги и турнирной сеткой соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание встреч можно посмотреть, перейдя по ссылке.



Напомним, действующим обладателем Кубка лиги является «Манчестер Сити». В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы в решающем матче оказалась сильнее «Челси». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались «горожане».

Эмери выстрелил себе в ногу. Считайте дни до его отставки Грустно, но «Арсенал» так и не изменился к лучшему.