Директор «Вальядолида» сравнил Месси с оспой

Директор «Вальядолида» Давид Эспинар поделился мнением о выступлении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче команд в 11-м туре испанской Примеры. Аргентинец записал на свой счёт два гола и две результативные передачи, чем помог сине-гранатовых добиться разгромной победы – 5:1.



«Месси – это оспа, но от него нет вакцины. Он поклонник Роналдо, и наш президент уже говорил, что восхищается Лео. Это взаимное чувство, и Роналдо также ошеломлён, как и все остальные. То, что Месси сделал это именно в матче с нами, делает ситуацию ещё более горькой», — приводит слова Эспинара Goal.com.



«Барселона», набрав 22 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании и опережает ближайшего преследователя в лице «Реала» на одно очко. «Вальядолид» (14) располагается на 12-й строчке.



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