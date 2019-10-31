Бийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями от победы над «Уфой» в рамках Кубка России и рассказал, с кем бы хотел сыграть в четвертьфинале.
«Не так важно, кто будет нашим соперником. Мы будем играть только на победу, и только от нас зависит, как сложится игра, победим мы или проиграем. Но дерби — это всегда очень хорошо, приходит много болельщиков. Для нас будет гораздо лучше, если достанется «Спартак», — приводит слова Бийола официальный сайт ЦСКА.
Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» пройдёт сегодня, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена». ЦСКА сыграет свой следующий матч с «Зенитом» в рамках чемпионата России. Встреча состоится на «Газпром Арене» 2 ноября. Питерский клуб занимает первое место в Российской Премьер-Лиге, ЦСКА расположился на пятой строчке турнирной таблицы.
- 31 октября 2019
-
17:40
-
17:32
-
17:18
-
17:15
-
17:07
-
16:46
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:12
-
16:00
-
15:40
-
15:36
-
15:11
-
15:00
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
13:51
-
13:33
-
13:15
-
13:12
-
12:11
-
11:57
-
11:30
-
11:09
-
11:02
-
10:10
-
10:09
-
09:40
-
09:28
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
06:41