Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»

Бийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»
Футбол / Кубок России 0

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями от победы над «Уфой» в рамках Кубка России и рассказал, с кем бы хотел сыграть в четвертьфинале.

«Не так важно, кто будет нашим соперником. Мы будем играть только на победу, и только от нас зависит, как сложится игра, победим мы или проиграем. Но дерби — это всегда очень хорошо, приходит много болельщиков. Для нас будет гораздо лучше, если достанется «Спартак», — приводит слова Бийола официальный сайт ЦСКА.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» пройдёт сегодня, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена». ЦСКА сыграет свой следующий матч с «Зенитом» в рамках чемпионата России. Встреча состоится на «Газпром Арене» 2 ноября. Питерский клуб занимает первое место в Российской Премьер-Лиге, ЦСКА расположился на пятой строчке турнирной таблицы.

ЦСКА по-прежнему сам не свой. Что сломалось у команды Гончаренко
7 проблем, которые мешают ЦСКА.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019