Бийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями от победы над «Уфой» в рамках Кубка России и рассказал, с кем бы хотел сыграть в четвертьфинале.



«Не так важно, кто будет нашим соперником. Мы будем играть только на победу, и только от нас зависит, как сложится игра, победим мы или проиграем. Но дерби — это всегда очень хорошо, приходит много болельщиков. Для нас будет гораздо лучше, если достанется «Спартак», — приводит слова Бийола официальный сайт ЦСКА.



Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» пройдёт сегодня, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена». ЦСКА сыграет свой следующий матч с «Зенитом» в рамках чемпионата России. Встреча состоится на «Газпром Арене» 2 ноября. Питерский клуб занимает первое место в Российской Премьер-Лиге, ЦСКА расположился на пятой строчке турнирной таблицы.

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