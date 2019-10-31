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Агент Крала рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ

Агент Крала рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ
Футбол / РПЛ 0

Кароль Кисел, агент полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны клубов английской Премьер-лиги.

«Алекс счастлив в «Спартаке». Мы верим, что это правильный шаг в его карьере. Интерес к нему со стороны английских клубов не является секретом, нет смысла это отрицать. За Алексом следят не только в Англии, есть заинтересованные команды из многих стран», — приводит слова агента iSport.cz.

Напомним, Крал стал игроком «Спартака» в минувшее летнее трансферное окно. За 21-летнего чешского хавбека красно-белые заплатили пражской «Славии» € 12 млн.

В нынешнем сезоне Алекс принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и одной встрече Кубка России.

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