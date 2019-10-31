Ларссон оформил дубль во втором матче подряд
Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сделал дубль в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
Таким образом, 22-летний форвард оформил дубль во втором матче подряд. Ранее он забил два мяча в выездном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (3:0).
Матч «Спартак» — «Ростов» сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
Ларссон перешёл в «Спартак» из шведского «Норрчёпинга» минувшим летом. Сумма трансфера составил € 4 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил четыре мяча.
Ларссон забил 4-й гол в 4 последних матчах за «Спартак»
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