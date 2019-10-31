Тедеско: были удивлены, что «Ростов» поставил «автобус»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».
«Были удивлены, что «Ростов» поставил «автобус». В тех матчах, которые мы анализировали, они так не играли. Мы предполагали, что ростовчане могут сыграть в три защитника, но не думали, что они могут быть так глубоко расположены. Самым сложным было найти зоны, играть терпеливо и стараться избегать контратак.
Какой футбол предпочитаю — атакующий или контратакующий? Сейчас не хочу говорить о каком-то своём стиле. Пока рано. Вы знаете, в какой ситуации находится «Спартак». По крайней мере находился до моего прихода. С момента моего назначения прошло совсем мало времени. Позже, если всё будет нормально, можно будет говорить о каком-то моём футболе. Пока нас устраивает то, что приносит нам победы и очки.
Секрет Ларссона? Превосходный нападающий, с хорошими качествами, очень умный. Верю, он будет и дальше прогрессировать.
После матчей собираемся с игроками в центре поля, обмениваемся буквально парой фраз по игре. И я им говорю: «До встречи завтра».
Знаю, что «Спартак» и ЦСКА — принципиальные соперники. Но об этом очень рано думать. Сегодня мы думали о сегодняшнем матче, а вечером начнём думать о Туле», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 31 октября 2019
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