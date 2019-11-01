Ларссон: ещё один матч, ещё два гола

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон поделился эмоциями от выхода команды в четвертьфинал Кубка России. В 1/8 финала красно-белые на домашнем поле со счётом 2:1 обыграли «Ростов». Ларссон стал автором дубля.
«Ещё один матч, ещё два гола по пути в следующий раунд. Спасибо за потрясающую поддержку», — написал 22-летний швед на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Ларссон забросил два мяча также в выездной встрече 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0), которая состоялась 27 октября. В составе красно-белых форвард забил уже 6 мячей в нынешнем сезоне.
В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 4 марта 2020 года.
Турнирную сетку Кубка России сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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