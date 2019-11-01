Лодыгин: «Зенит» обыграет ЦСКА

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча питерского клуба с ЦСКА в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и пожелал команде успехов в Лиге чемпионов.

«Матч будет нелёгкий, но «Зенит» обыграет ЦСКА. Я искренне желаю «Зениту» и петербургским болельщикам всего самого, самого хорошего. Сейчас, спустя время, я понимаю, насколько глубоко полюбил этот город, эту команду, эти цвета и поклонников клуба. Жду победы «Зенита» в чемпионате России и ярких, красивых матчей.

В Лиге чемпионов желаю команде достойно выйти из группы. Поверьте, «Зенит» всегда нацеливался на самые высокие результаты в этом турнире. Не получалось? Да, попадали на команды, которые в тот момент были готовы лучше, однако ещё раз подчеркну: мы выходили на поле с одной целью — выигрывать. Этого пожелаю «Зениту» и сейчас. Уверен, команда сможет успешно выступить в Лиге чемпионов. Ничего прямо уж сверхъестественного в соперниках нет», — цитирует Лодыгина Bobsoccer.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится завтра, 2 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена».