Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 14-м туре чемпионата России.
«Перед стартом этого сезона «Зенит» приобрёл несколько новых футболистов. Они хорошо выступают в Лиге чемпионов. Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Влашича «Известия».
После 14 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь располагается на пятом месте, набрав 26 очков.
В нынешнем сезоне чемпионата России Никола Влашич провёл за ЦСКА 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.
Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Влашич: Бийол сыграл, как Агуэро в 16 лет
- 1 ноября 2019
-
05:50
-
05:24
-
03:58
-
03:51
-
03:24
-
02:52
-
01:58
-
01:46
-
01:30
-
01:05
-
00:51
-
00:33
-
00:24
-
00:03
- 31 октября 2019
-
23:50
-
23:41
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:39
-
22:31
-
22:21
-
22:21
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:48
Партнерский контент