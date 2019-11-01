Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 14-м туре чемпионата России.

«Перед стартом этого сезона «Зенит» приобрёл несколько новых футболистов. Они хорошо выступают в Лиге чемпионов. Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Влашича «Известия».

После 14 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь располагается на пятом месте, набрав 26 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России Никола Влашич провёл за ЦСКА 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.