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Вальверде высказался о готовности игроков «Барсы» снизить оклады ради Неймара

Вальверде высказался о готовности игроков «Барсы» снизить оклады ради Неймара
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слова защитника сине-гранатовых Жерара Пике о готовности игроков команды пойти на снижение заработной платы ради подписания форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Не знал, что игроки готовы снизить зарплату, чтобы Неймар мог вернуться. Мне никто ничего подобного не предлагал», — приводит слова Вальверде El Mundo Deportivo.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе каталонского клуба каталонец в 186 матчах забил 105 мячей. Летом 2017 года нападающий перешёл в «Пари Сен-Жермен» за рекордные для футбола € 222 млн. Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022 года.

Минувшим летом Неймар открыто заявлял о желании покинуть «ПСЖ».

Игроки «Барселоны» были готовы изменить условия контрактов ради перехода Неймара
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