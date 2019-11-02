Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «ПЕК Зволле»
В матче 12-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «ПЕК Зволле». Встреча проходила на стадионе «МАК³ПАРК» в Зволле и завершилась со счётом 4:2.
Уже к 21-й минуте матча в воротах хозяев побывало три безответных мяча. В составе действующего чемпиона забитыми мячами отметились бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес, оформивший дубль, и Давид Нерес. Усилиями Густаво Хамера и Мустафы Саймака «ПЕК Зволле» удалось сократить отставание в счёте до минимума, однако последнее слово в матче осталось за гостями. На 88-й минуте итоговый счёт встречи установил Нерес.
«Аякс» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Эредивизии, набрав 32 очка. «ПЕК Зволле» занимает 14-е место, имея в активе 10 очков.
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