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Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «ПЕК Зволле»

Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «ПЕК Зволле»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 12-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «ПЕК Зволле». Встреча проходила на стадионе «МАК³ПАРК» в Зволле и завершилась со счётом 4:2.

Уже к 21-й минуте матча в воротах хозяев побывало три безответных мяча. В составе действующего чемпиона забитыми мячами отметились бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес, оформивший дубль, и Давид Нерес. Усилиями Густаво Хамера и Мустафы Саймака «ПЕК Зволле» удалось сократить отставание в счёте до минимума, однако последнее слово в матче осталось за гостями. На 88-й минуте итоговый счёт встречи установил Нерес.

«Аякс» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Эредивизии, набрав 32 очка. «ПЕК Зволле» занимает 14-е место, имея в активе 10 очков.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 12-й тур
01 ноября 2019, пятница. 22:00 МСК
ПЕК Зволле
Зволле
Окончен
2 : 4
Аякс
Амстердам
0:1 Промес – 6'   0:2 Промес – 11'   0:3 Нерес – 20'   1:3 Хамер – 35'   2:3 Саймак – 62'   2:4 Нерес – 88'
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