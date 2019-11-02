Экс-защитник «Динамо» и «Витесса» Бюттнер продолжит карьеру в MLS
Бывший защитник «Витесса» Александер Бюттнер, пребывающий без клуба с июля, продолжит карьеру в MLS.
Следующей командой 30-летнего футболиста станет «Нью-Инглэнд Революшн», о чём сообщается на официальном сайте клуба. Александер присоединится к новым партнёрам по окончании сезона, в котором команда уже прекратила выступление, вылетев в 1/8 финала плей-офф MLS, проиграв «Атланте Юнайтед».
Бюттнер покинул «Витесс» минувшим летом по истечении контракта. В этом же клубе защитник начинал карьеру в 2008 году, а в 2012-м перешёл в «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал на протяжении двух сезонов. С 2014 по 2016 год Александер выступал за московское «Динамо», откуда уходил в аренду в «Андерлехт».
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