Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-защитник «Динамо» и «Витесса» Бюттнер продолжит карьеру в MLS

Экс-защитник «Динамо» и «Витесса» Бюттнер продолжит карьеру в MLS
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший защитник «Витесса» Александер Бюттнер, пребывающий без клуба с июля, продолжит карьеру в MLS.

Следующей командой 30-летнего футболиста станет «Нью-Инглэнд Революшн», о чём сообщается на официальном сайте клуба. Александер присоединится к новым партнёрам по окончании сезона, в котором команда уже прекратила выступление, вылетев в 1/8 финала плей-офф MLS, проиграв «Атланте Юнайтед».

Бюттнер покинул «Витесс» минувшим летом по истечении контракта. В этом же клубе защитник начинал карьеру в 2008 году, а в 2012-м перешёл в «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал на протяжении двух сезонов. С 2014 по 2016 год Александер выступал за московское «Динамо», откуда уходил в аренду в «Андерлехт».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019