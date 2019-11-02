Яя Туре получил красную карточку за удар соперника сзади на 10-й секунде матча
Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре был удалён с поля в начале матча китайской Первой лиги с «Наньтун Жиуин». 36-летний ивуарийский футболист нанёс удар сзади по ногам сопернику на 10-й секунде встречи.
Арбитр принял решение наказать Туре прямой красной карточкой после просмотра видеоповтора.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Циндао Хайню» — «Наньтун Жиуин» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. Победный гол был забит на 90-й минуте.
Яя играет за «Циндао Хайню» с лета 2019 года. Ранее хавбек защищал цвета греческого «Олимпиакоса», «Манчестер Сити», каталонской «Барселоны», «Монако», донецкого «Металлурга» и «Беверена». За национальную команду Кот-д’Ивуара Туре выступал с 2004 по 2015 год.
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