Филипп назвал главную проблему «Динамо»

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Мы играли не очень хорошо, не имели много возможностей. В первой половине был всего один удар и пенальти соперника. У нас были проблемы в игре. Да, у нас была красная карточка, и это была моя ошибка, я должен сказать об этом. Но потом увидел команду и её дух. Мы были близки к поражению, играли не так хорошо, но бились до последнего и дожали в конце.

После 20-30 минут матча мы заслуживали забить, но игра была не очень хорошей для обеих команд, особенно для нас. Мы можем играть гораздо лучше, потому что у нас есть для этого игроки. В этом матче нам повезло.

Наибольшая проблема «Динамо»? Думаю, в создании моментов. В прошлом матче нам повезло с контратакой, но, если посмотрите весь матч, скажете, что ЦСКА был лучше. Сегодня было то же самое. В первом тайме у нас был один момент, во втором тайме — два или три. В следующем матче, в Казани, мы должны показать, что можем сыграть лучше.

Когда переходил в «Динамо», видел игры этой команды и осознанно выбрал клуб. Знал, что там есть проблемы, но видел, какие там хорошие игроки играют. Подумал, что могу немного помочь команде добиться лучших результатов. Думаю, проблема крылась в ментальности. Мы проигрывали в матчах, в которых никогда не должны были проиграть. Те команды были не лучше нас. Когда проигрываешь один матч, это в твоей голове. Важно, что у нас новые возможности с новым тренером, у нас свежий взгляд на происходящее. Мы исправляемся, у нас по три очка в матчах с «Краснодаром» и ЦСКА. Мы делаем всё, чтобы улучшить ситуацию. Хотим побеждать в каждом матче. Посмотрим, что будет дальше», — передаёт слова Филиппа Дмитрий Капущак.