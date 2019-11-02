«Ливерпуль» пропустил от «Астон Виллы» после грубой ошибки защитников. Видео

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ливерпуль» был открыт счёт на 21-й минуте. Отличился полузащитник хозяев Махмуд Хассан. После подачи штрафного с левого фланга защитники гостей оставили в одиночестве Хассана, который с угла вратарской пробил в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».



11-й тур АПЛ стартовал в субботу, 2 ноября, матчем «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед», который завершился поражением гостей со счётом 0:1.



Также 2 ноября встречаются «Арсенал» — «Вулверхэмптон», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Норвич Сити», «Манчестер Сити» — «Саутгемптон», «Шеффилд Юнайтед» — «Бёрнли», «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Уотфорд» — «Челси».



В воскресенье, 3 ноября, состоятся матчи «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» и «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур».