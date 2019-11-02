«Арсенал» пропустил после двухходовки «Вулвз», начатой из-за боковой. Видео

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Вулверхэмптон» гости сравняли счёт на 76-й минуте. Гол забил нападающий Рауль Хименес. Он головой замкнул передачу по высокой траектории полузащитника Жоау Моутинью, который в касание сделал навес после вброса из-за боковой.
Видео доступно на «Чемпионате».
11-й тур АПЛ стартовал в субботу, 2 ноября, матчем «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед», который завершился поражением гостей со счётом 0:1.
Также 2 ноября встречаются «Астон Вилла» — «Ливерпуль», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Норвич Сити», «Манчестер Сити» — «Саутгемптон», «Шеффилд Юнайтед» — «Бёрнли», «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Уотфорд» — «Челси».
В воскресенье, 3 ноября, состоятся матчи «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» и «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур».
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