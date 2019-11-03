Гол де Лигта принёс победу «Ювентусу» в туринском дерби

В матче 11-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Ювентус». Туринское дерби состоялось на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилось со счётом 1:0 в пользу «старой синьоры».

Автором единственного гола стал защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, отправивший мяч в ворота соперника на 70-й минуте. Нападающий Гонсало Игуаин записал в актив результативную передачу.

«Ювентус» остаётся непобедимым в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. В 11 матчах команда Маурицио Сарри одержала 9 побед и 2 раза сыграла вничью.

«Ювентус», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Торино» (11) занимает 13-е место.

Посмотреть календарь матчей Серии А сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».