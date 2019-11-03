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Гол де Лигта принёс победу «Ювентусу» в туринском дерби

Гол де Лигта принёс победу «Ювентусу» в туринском дерби
Футбол / Италия 0

В матче 11-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Ювентус». Туринское дерби состоялось на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилось со счётом 1:0 в пользу «старой синьоры».

Автором единственного гола стал защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, отправивший мяч в ворота соперника на 70-й минуте. Нападающий Гонсало Игуаин записал в актив результативную передачу.

«Ювентус» остаётся непобедимым в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. В 11 матчах команда Маурицио Сарри одержала 9 побед и 2 раза сыграла вничью.

«Ювентус», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Торино» (11) занимает 13-е место.

Посмотреть календарь матчей Серии А сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 де Лигт – 70'
Бонуччи: де Лигт станет лучшим защитником в мире
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