Гол де Лигта принёс победу «Ювентусу» в туринском дерби
В матче 11-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Ювентус». Туринское дерби состоялось на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилось со счётом 1:0 в пользу «старой синьоры».
Автором единственного гола стал защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, отправивший мяч в ворота соперника на 70-й минуте. Нападающий Гонсало Игуаин записал в актив результативную передачу.
«Ювентус» остаётся непобедимым в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. В 11 матчах команда Маурицио Сарри одержала 9 побед и 2 раза сыграла вничью.
«Ювентус», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Торино» (11) занимает 13-е место.
Посмотреть календарь матчей Серии А сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
Италия - Серия А. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 де Лигт – 70'
Бонуччи: де Лигт станет лучшим защитником в мире
- 3 ноября 2019
-
01:32
-
00:58
-
00:46
-
00:43
-
00:31
-
00:26
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 2 ноября 2019
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:42
-
22:32
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:49
-
21:48
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28
-
21:23
Партнерский контент