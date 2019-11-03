Рамос: матч с «Бетисом» оставил горьковато-сладкий привкус

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 12-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:0).
«Ничего не происходит, просто это футбол, и здесь всегда непросто побеждать. „Леванте“ обыграл „Барселону“, нельзя ожидать победы в любом матче, с кем бы вы ни играли. Наш чемпионат — лучший в мире. Нам повезло здесь выступать, и мы стараемся изо всех сил.
У „Реала“ была хорошая возможность стать лидером турнира, и мы боролись за положительный результат с первых минут, но не смогли выиграть. „Реал“ хорошо оборонялся и взаимодействовал на поле. Но нужно отдать должное „Бетису“ — эта команда любит контролировать мяч. Матч оставил горьковато-сладкий привкус, так как мы смогли взять одно очко, но потеряли возможность возглавить турнирную таблицу Примеры и взять инициативу в свои руки», — приводит слова Рамоса Movistar.
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