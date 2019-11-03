Кутепов: на этом этапе Тедеско подстроился под игроков «Спартака», а не наоборот

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о работе под руководством нового главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Приход нового тренера — это всегда большие перемены. По своему опыту могу сказать, что в подобных ситуациях у команды всегда случается эмоциональный подъём. Вопрос в том, сколько он продлится. Мы не заглядываем далеко в будущее: нам нужно усиленно работать до зимней паузы, от игры к игре.

Тактика меняется. Это логично: у каждого тренера есть своё видение. Но перевернуть всё с ног на голову невозможно, ведь в команде собраны футболисты, уже обладающие определёнными навыками. Тренер это прекрасно понимает и делает всё для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях.

Говорят, Тедеско во многих вопросах прислушивается к мнению футболистов? И это очень важный момент. Если игрок чувствует себя некомфортно на определённой позиции и играет через не могу, он никогда не покажет свой максимум. Если же он полностью понимает задумки тренера, то будет результат.

В тренировочном процессе мы контактируем постоянно. Например, перед «Локо» обсуждали переход на схему в три центральных. Общаемся с тренером на английском и иногда на итальянском. На этом этапе не мы, как команда, подстроились под тренера, а он под нас. Мне кажется, в сложившейся ситуации это правильное решение.

Думаю, с течением времени, особенно на зимних сборах, ситуация изменится: тренерские принципы станут более заметными, и уже футболистам нужно будет подстраиваться. Это тоже будет абсолютно верно. При длительной работе мы будем лучше понимать его требования и стиль игры», — приводит слова Кутепова пресс-служба «Спартака».