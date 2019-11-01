Октябрьская революция. Как Тедеско создаёт новый «Спартак»

«Спартак» провёл при новом тренере Доменико Тедеско уже три матча, в которых одержал две победы. Но изменения отчётливо видны не только в результатах, но и в игровых принципах.

Будучи тренером «Шальке», Тедеско, в большинстве случаев выбирал тактическую схему с тремя центральными защитниками. Видимо, настало время доставать старые конспекты, но уже в «Спартаке».

Дерби с «Локомотивом» — удачный эксперимент

Немецкий специалист не раскрывал своих карт. Перед встречей с «железнодорожниками» он заявил, что будет отталкиваться от соперника. Случилось то, что рано или поздно должно было произойти. Вот что сказал сам Тедеско о решении играть в три центральных защитника: «Джикия пропустил матч против «Рубина» из-за дисквалификации, Илья же хорошо сыграл ту игру и заслужил шанс выйти против «Локомотива». Если футболист показал хорошую игру, то тренеру сложно не поставить его в состав на следующую игру. Сыграть в три центральных защитника решили по ряду причин, одной из которых было то, что не могли не выпустить Джикию, потому что он капитан «Спартака» и важен для нас. При этом я доволен и тем, как мы играли в четыре защитника».

Браво, «Спартак»! Браво, Тедеско! Красно-белые разгромили «Локомотив» Понсе и Ларссон выдали свой лучший матч в России, а Бакаев насобирал ассистентский хет-трик.

Кутепов не так плох, как раньше, но при одном условии

Последний раз «Спартак» играл по схеме с тремя центральными защитниками ещё при Массимо Каррере в мае 2018 года. Стартовый состав красно-белых на дерби с «железнодорожниками» выглядел следующим образом:

Несмотря на похвалу со стороны Тедеско, Кутепов провёл далеко не самый образцовый матч с «Рубином». Практически в каждой игре с его участием можно найти позиционные ошибки подобные той, что случилась на 11-й минуте матча с казанцами. Наглядный пример – сравните, как контролирует своего игрока Жиго и как провожает Кутепов взглядом Кьяртанссона. К счастью для «Спартака», тот момент нападающий «Рубина» загубил.

Айртон, который любит и умеет подключаться в атаку, делал это куда реже в матче с казанцами. Бразильцу пришлось больше уделять внимание обороне, а точнее — подстраховке Ильи. Стало очевидно, что проблему Кутепова можно решить двумя способами – либо усадить «на банку», либо выпускать его под присмотром Жиго и Джикии. Вариант, при котором Айртон будет играть ближе к своим воротам, означал бы значительную потерю атакующего потенциала за счёт подключений бразильца вперёд.

Тедеско выбрал схему с тремя центральными защитниками. Проба пера оказалась вполне успешной – впервые за долгое время внутри штрафной «Спартака» было относительно спокойно. «Железнодорожники» в основном уповали на дальние удары, лишь немногие из них оказались опасными.

Факт: 12 ударов по воротам красно-белых нанесли игроки «Локомотива» из пределов штрафной площади, 4 из них пришлись в створ, ещё 4 были заблокированы защитниками «Спартака».

Проблемы красно-белых крылись в других зонах

При переходе на схему с тремя центральными защитниками, безусловно, есть свои нюансы. Первый из них – игра фланговых игроков, или латералей.



На 26-й минуте Жоау Мариу остался в одиночестве почти на углу вратарской. Александр Максименко выручил свою команду после удара португальца в ближний угол. Вполне логично предъявлять претензии Мельгарехо – парагваец не успел оценить игровой момент, хотя должен был намного раньше опуститься в линию обороны ближе к Жоау Мариу.

Под конец первого тайма Айртон совершил потерю вблизи своей штрафной. Эдер успешно вступил в отбор, мяч дошёл до Жоау Мариу, удар которого оказался неточен. Схема с тремя центральными защитниками даёт большую компактность в обороне в случае неожиданных потерь на своей половине поля, подобных той, что совершил Айртон.

Второй проблемой для «Спартака» стала зона опорных полузащитников. Первый опасный момент у ворот красно-белых возник именно после позиционной ошибки Умярова – за несколько секунд до удара Миранчука именно Наиль находился рядом с бьющим. Крал пытался подстраховать юного партнёра по центру поля, но не успел накрыть дальний выстрел «железнодорожника», который оказался чуть неточен.

Спустя 10 минут уже и Крал, и Умяров недоработали в обороне. Всё тот же Миранчук, открывшись под передачу в чужой штрафной площади, пробил в дальний угол. Максименко опять выручил, но как минимум один из двух опорников обязан в подобных ситуациях реагировать на подключения соперников из глубины.

Факт: 7 ударов нанёс «Локомотив» из-за пределов штрафной по воротам красно-белых.

Контратаки – главное оружие «Спартака» прямо сейчас

Как уже отмечалось, Тедеско планировал отталкиваться от игры соперника. Задумка немецкого специалиста была вполне понятна – отдать мяч «Локомотиву», сыграть надёжнее у своих ворот (благодаря дополнительному центральному защитнику), дождаться физического спада «железнодорожников» и выбегать в контратаки.



На 56-й минуте, после выноса мяча из своей штрафной, «Спартак» организовал контратаку «4 в 5». Всего две передачи понадобилось «Спартаку», чтобы воспользоваться провалом в обороне соперника.

Стоит в очередной раз отметить решение Тедеско перевести Бакаева ближе к центру поля. Именно новая «десятка» (и по номеру, и позиции) приняла участие во всех голах «Спартака» в матче с «железнодорожниками», но следует выделить также Джордана Ларссона, который удачно вышел на замену.

На 78-й минуте матча Зобнин отобрал мяч на фланге и сам разогнал атаку. Бакаев совершил рывок из центра поля и оторвался от Баринова. После этого Зобнин отдал не очень удобную передачу на Зелимхана, но тот умудрился вырезать пас в центр штрафной, где грамотно открылся Ларссон.

Так счёт стал 2:0 в пользу гостей, но на этом красно-белые решили не останавливаться. «Локомотив» сломя голову побежал в атаку, а центральный защитник «железнодорожников» Мурило перешёл на позицию опорника, тем самым ещё больше оголив тылы хозяев.

Уже через несколько минут после гола Ларссона «железнодорожники» потеряли мяч в центре поля. Первым на перехвате оказался Бакаев. Зелимхан в одиночку протащил мяч через полполя, Понсе грамотно увёл за собой Хёведеса, а Коломейцев не успел догнать свежего Ларссона. Джордан совершил потрясающий рывок из центра поля и дождался передачи от Бакаева. Осталось дело за малым – удар с левой ноги был точен, счёт стал разгромным.

Таким образом Джордан Ларссон оформил дубль. Первый, но не последний за «Спартак».

Кубковый матч с «Ростовом» — работа над ошибками

В 1/8 финала Кубка России в гости к «Спартаку» приехал «Ростов». В этой игре было видно, что красно-белые проанализировали недочёты, допущенные во встрече с «Локомотивом».



Гости с берегов Дона выпустили далеко не основной состав – на носу важнейший матч с «Краснодаром» в РПЛ. «Спартак», напротив, играл в том же сочетании, благодаря которому была добыта победа в дерби с «железнодорожниками». Доменико Тедеско провёл только две замены – вместо Шюррле с первых минут вышел автор дубля Джордан Ларссон, а Мельгарехо уступил своё место вице-капитану Роману Зобнину.

Опорная зона «Спартака» почти не проваливалась

Немецкий специалист всё прекрасно видит — недаром же его называют «тактическим гиком». Ошибки, которые бросались в глаза по ходу матча с «Локомотивом», Тедеско постарался искоренить.



Во встрече с «Ростовом» трио центральных полузащитников в лице Умярова, Крала и Бакаева немного поменяло формат – теперь это был треугольник вершиной вниз, где чешский хавбек выступал в роли опорника, а Зелимхан и Наиль играли чуть выше. В дерби Умяров играл ближе к обороне. Стоит отметить, что Зелимхан Бакаев, будучи игроком сугубо атакующим, стал больше отрабатывать в обороне. За счёт этого опорная зона красно-белых не так сильно проседала, как это было в матче с «Локомотивом».

Под конец матча с «Ростовом» было заметно, что игроки «Спартака» подустали – они провели вторую игру за четыре дня одним и тем же составом.



В результате потери мяча на фланге пришёл единственный гол гостей в этом матче. Вышедший на замену Шомуродов одним движением отрезал двоих спартаковцев и дождался подключения Долгова, который точно пробил в дальний угол.

Претензии здесь можно предъявить Алексу Кралу, который попытался помочь Айртону, встречавшему Шомуродова. В этом моменте чешский опорник мог подстраховать левого защитника, но не сумел это сделать, приоткрыл коридор, и соперник вбежал в зону между двумя спартаковцами. Джикии пришлось выдёргиваться на Шомуродова и оставлять Долгова без присмотра на линии штрафной.

«Спартаку» тяжело играть против «зеркальной схемы»

Если в дерби с «Локомотивом» можно было отдать мяч сопернику и ловить его на контратаке, то «Ростов» сам не против играть подобным образом. «Спартаку» пришлось действовать первым номером, и поначалу это получалось с трудом. «Ростов» играл компактно, а Попов — персонально по Бакаеву. Зелимхану приходилось меняться с Умяровым местами, чтобы хоть как-то освободиться от плотной опеки. Получалось не слишком удачно – Бакаеву тяжело играть без пространства, когда все игроки соперников находятся за линией мяча, а все партнёры – под присмотром оппонентов.



Голевых моментов у красно-белых практически не было. Главным оружием в подобной ситуации должны были стать неожиданные решения, которые могли бы разрезать оборону «Ростова». Эти обязанности легли на двух крайних центральных защитников «Спартака» – Кутепова и Джикию. Именно они принимали активное участие в розыгрыше мяча на чужой половине, пытаясь найти передачами свободное пространство между линиями в оборонительных редутах оппонента.

Настоящий Джордан! Второй подряд дубль Ларссона вывел «Спартак» на ЦСКА «Ростов» Карпина обеспечил напряжённую концовку даже резервным составом. Теперь нас ждёт супердерби в 1/4 финала.

После одной из таких атак был открыт счёт в матче – Джикия подключился к розыгрышу мяча на чужой половине поля, а Понсе увёл за собой одного из защитников «Ростова». Ларссон увидел свободную зону внутри штрафной гостей и совершил рывок в образовавшийся коридор. Капитан «Спартака» вырезал тонкую передачу, Джордану понадобилось всего несколько резких шагов, чтобы оторваться от Вилюша и точно пробить в угол ворот Песьякова.

Этот мяч, скорее, был приятной неожиданностью для хозяев, нежели вытекал из логики игры. Но стоит отметить – красно-белые грамотно воспользовались первой серьёзной ошибкой ростовчан. Дальше «Ростову» пришлось раскрываться, а как умеет контратаковать «Спартак», мы уже видели в матче с «Локомотивом».



Понсе, Ларссон и Бакаев вновь убежали и сообразили на троих второй гол. Эсекьель здорово открылся в свободную зону и отдал передачу под удар Зелимхану. Бакаев с правой ноги пробил не лучшим образом, но спартаковский Джордан не выключился из игры и оказался первым на добивании.

Джордан Ларссон – джокер «Спартака»

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает, но сын легендарного Хенрика Ларссона уже точно не воспринимается поклонниками красно-белых как ошибка селекции. Джордан на данный момент – лучший бомбардир команды. Сам Ларссон-младший неоднократно заявлял, что ему удобнее и привычнее играть на позиции центрфорварда, нежели на фланге атаки. Наконец-то мы увидели подтверждение слов Джордана: два гола после выхода на замену в московском дерби, а спустя три дня – дубль в ворота «Ростова». Вот что сказал сам Ларссон-младший после матча с дончанами:



«Эмоции сумасшедшие. Это было очень круто. Да, я — форвард, я должен забивать. Однако четыре мяча в двух матчах — это невероятно и добавляет уверенности в себе. Особенно учитывая ту чёрную полосу, которая была в предыдущем месяце. Это очень важно и здорово. Я благодарен партнёрам. Это лучший сезон в карьере. Я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, нужно продолжать забивать. Самое главное — помогать команде выигрывать».



Джордан Ларссон здорово чувствует свободные зоны, создаваемые партнёрами. Он идеально подходит под новую модель игры «Спартака» – резкую, взрывную и, чаще всего, контратакующую.



Факт: на счету Джордана Ларссона – 6 мячей в 12 матчах за «Спартак».

Ларссон забивает, не глядя на ворота. Этому учит его отец (буквально) Ребятам с такой фамилией не нужно смотреть, где располагается вратарь.

«Спартак» ожидаемо изменил стиль игры. Красно-белые провели большую работу по адаптации к требованиям немецкого специалиста. На этот «Спартак» приятно смотреть, особенно когда он выигрывает – поклонники рады, игроки кайфуют, да и ветераны довольны. Посмотрим, что будет при первой неудаче, ведь нельзя всегда побеждать. Или можно, herr Tedesco?