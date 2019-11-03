Созин: как должен судить Вилков, если ещё до матча над ним повис дамоклов меч?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о давлении на арбитра Михаила Вилкова перед матчем 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (1:1).

«В последнее время стало модным оправдывать все неудачи судейскими ошибками. Команда не способна сделать больше трёх точных передач, но в проигрыше будет виноват рефери. А если игроки останавливаются после 70-й минуты, то в пропущенных голах тоже виноват лайнсмен. Отговорка всегда одна: мы хорошие, это все арбитры виноваты.



За три дня до матча с ЦСКА уважаемый в Санкт-Петербурге человек депутат Законодательного собрания Ленинградской области (Алексей Игонин. – Прим. «Чемпионата») раскритиковал назначение Вилкова. Прозвучали и сомнения в способности арбитра работать в присутствии 60 тыс. зрителей, и даже дворовый сленг про лохотрон. Но судьи ведь не живут в информационном вакууме. Представьте психологическое состояние Вилкова до начала матча: как должен судить человек, над которым ещё до стартового свистка, как дамоклов меч, повисли обвинения со стороны ветерана самого могущественного в России клуба? Психология человека устроена таким образом, что подсознание заставляет его сделать что-то приятное для своего обвинителя, загладить вину. Так что не обвиняйте Вилкова — ему бы не простили очередной ошибки. А на его месте мог быть любой, даже Коллина.



Самым ощутимым результатом этого давления стала вторая жёлтая карточка Бийолу. Если б там была очень опасная игра, то Вилков остановил бы матч, а не удалял его спустя время. Он ждал этого момента. Эту гипотезу невозможно проверить, но предполагаю, что после удаления Бийола у Вилкова камень с души упал, дескать, теперь в Санкт-Петербурге уже не станут обвинять его в своей неудаче.



Любопытно, будут ли бывшие игроки «Зенита» комментировать назначение арбитра на ближайший матч с «Лейпцигом». Скорее всего, промолчат. На уровне Лиги чемпионов за открытое давление на судей можно быстро получить по рукам от УЕФА», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.